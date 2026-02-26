Napoli gli affari della camorra al San Giovanni Bosco | Rimettete i distributori altrimenti scassiamo tutto

Oltre 70 indagati ma solo 4 arresti. Tempi lunghi per la giustizia, risale a due anni fa la richiesta del pm nell’inchiesta sugli affari della camorra all’ospedale San Giovanni Bosco. I fatti in esame riguardano infatti il periodo pre-covid. Nel frattempo per i coinvolti sono venute meno le esigenze cautelari. Tra questi ci sono anche 3 medici e altri sei funzionari pubblici. In cella, nel blitz di ieri, sono finiti Salvatore e Pietro De Rosa, per anni gestori della buvette dell’ospedale di via Briganti, Maurizio Scapolatiello, manager di una ditta di ambulanze che li aveva il monopolio, ed il penalista Salvatore D’Antonio, accusato di concorso esterno in associazione mafiosa. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

L'ospedale San Giovanni Bosco di Napoli usato dalla camorra come centrale per truffe e affari del clan: 4 arresti e 76 indagati. Ci sono anche medici e professionisti

