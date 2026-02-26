nano banana guida la generazione video nello studio creativo di google

flow google si presenta con un aggiornamento significativo della interfaccia utente e con una rinnovata gestione dei contenuti. L’obiettivo è trasformare Flow in un hub creativo universale capace di orchestrare immagini, video e narrazioni utilizzando l’intelligenza artificiale. Il redesign enfatizza l’organizzazione delle risorse visive e amplia le possibilità di creazione grazie a nuove integrazioni e strumenti mirati. flow google: interfaccia rinnovata e gestione dei contenuti. La novità principale riguarda una griglia degli asset che facilita l’ordinamento di contenuti generati per progetto. Questa struttura consente di cercare, filtrare e ordinare risorse in modo intuitivo, nonché di costruire collezioni tematiche per avere a portata di mano materiali specifici. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

