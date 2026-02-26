A febbraio, tra i protagonisti in corsa per il premio di MVP della Serie A, figura anche Weston McKennie della Juventus. Il centrocampista si confronta con altri grandi nomi del campionato, cercando di distinguersi con le sue prestazioni. La competizione si fa serrata mentre si aspetta di scoprire chi si aggiudicherà il riconoscimento.

© Juventusnews24.com - MVP Serie A del mese di febbraio: anche McKennie in lista, il centrocampista sfida cinque big del campionato

