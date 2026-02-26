Musica formazione e territorio | il Conservatorio protagonista del Piacenza Jazz Fest

Il Piacenza Jazz Fest 2026 si svolge con il coinvolgimento diretto del Conservatorio Nicolini, che porta musica e formazione tra il pubblico. La collaborazione tra l’istituzione musicale e il club locale rafforza il legame tra territorio e cultura jazz, dando spazio a performance, workshop e incontri aperti a tutti gli appassionati. La manifestazione si conferma come un appuntamento in crescita nel panorama musicale della zona.

La collaborazione tra il Conservatorio Nicolini e il Piacenza Jazz Club rappresenta uno degli assi portanti del Piacenza Jazz Fest 2026, confermando il festival come un progetto culturale condiviso e in continua evoluzione. All'interno dell'edizione "Jazz, so What?", il Conservatorio non è.