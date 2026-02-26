Museo Mitoraj Sos a Giani | Quanto è costata l’opera?

"Ma quanto costano le banane a Palermo?", chiede Benigni nel celebre film "Johnny Stecchino". Non sono poi così diversi i toni della missiva che Fabio Simonini (nella foto), ex consigliere comunale e oggi presidente dell’associazione culturale "Cecchi Pandolfini", ha inviato al presidente della Regione Eugenio Giani per avere lumi sui costi effettivi e reali del Museo Mitoraj. "È una domanda semplicissima – scrive – eppure ad oggi non ho trovato una risposta univoca e certificata che possa in maniera ufficiale sancire il costo finale dell’opera una volta per tutte. In questi giorni il sindaco ha parlato di 17-18 milioni di euro, come se un milione in più o in meno non facesse alcuna differenza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

