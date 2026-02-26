Un bambino di 7 anni ha perso la vita in seguito a un incidente avvenuto con un cavallo ad Assling, nel Tirolo Orientale. L’evento ha causato grande sconcerto nella comunità locale, mentre le autorità stanno ancora indagando sulle circostanze precise dell’accaduto. La notizia si diffonde rapidamente, lasciando un senso di tristezza tra i residenti della zona.

Un incidente con un cavallo è finito con una tragedia di proporzioni devastanti: ad Assling, nel vicino Tirolo Orientale, un bambino di 7 anni è morto a seguito dell’incidente – la cui dinamica è ancora tutta da chiarire – dopo essere stato ricoverato in ospedale a Innsbruck.Il tutto è successo. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

Leggi anche: Lutto a Casalnuovo, Genny muore a 17 anni dopo incidente in scooter

At least 13 dead, 16 missing as floods, landslides wreak havoc in Dehradun, neighbouring areas

Temi più discussi: Operato alle adenoidi, bimbo di 7 anni muore una settimana dopo l’intervento: aperta un’inchiesta; Operato di adenoidi, Ale muore a 7 anni e la procura apre un’inchiesta; Assling, muore a 7 anni dopo l'incidente con un cavallo; Bambino di sette anni morto a Rivara, la Procura apre un fascicolo e dispone l'autopsia. Da pochi giorni era stato operato alle adenoidi.

Tragico incidente con un cavallo: muore un bimbo di 7 anniINNSBRUCK. Una tragedia immane. E' morto alla clinica di Innsbruck, dove era stato trasportato in condizioni gravissime tre giorni fa, domenica 22 febbraio, il bimbo di 7 anni, rimasto vittima di un i ... ildolomiti.it

Muore a 3 anni al San Vincenzo, 15 sanitari indagatiAncora un bambino che non ce l'ha fatta , un'altra vicenda, dopo quella del piccolo Domenico di Napoli, finita tragicamente. Il piccolo, di soli tre anni è ... rtp.gazzettadelsud.it

’ Il molisano Joshua Di Carlo muore nel carcere di Ascoli Piceno a soli 23 anni. Il giovane sarebbe tornato libero a fine aprile - facebook.com facebook

Monfalcone. Precipita da un capannone: muore un operaio di 27 anni Era specializzato in edilizia acrobatica @Corriere x.com