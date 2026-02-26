Il Consiglio del Municipio Roma XI ha approvato questa mattina una proposta di deliberazione che riguarda la pianificazione delle attività dei centri sportivi municipali. La decisione riguarda l'organizzazione e la gestione degli spazi dedicati allo sport pubblico nel territorio. La delibera entrerà in vigore subito dopo la ratifica ufficiale.

Questa mattina, il Consiglio del Municipio Roma XI ha approvato una proposta di deliberazione riguardante la Pianificazione delle attività dei Centri Sportivi Municipali. Questo atto si rivela essere propedeutico e necessario per la predisposizione dell’avviso pubblico che consentirà l’affidamento delle strutture sportive per il quadriennio successivo. L’avviso sarà pubblicato entro il 31 marzo, in conformità con quanto previsto dalla Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 178 del 2025. Il commento del presidente Gianluca Lanzi. Il presidente del Municipio XI, Gianluca Lanzi, ha espresso la sua soddisfazione per il risultato ottenuto: “L’approvazione di oggi rappresenta un passaggio fondamentale per il futuro dello sport nel nostro territorio. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Municipio Roma XI. Lanzi: ok a deliberazione per pianificazione attivita’ centri sportivi

