Multe sul parabrezza e scale sfidate | Fulminacci insegna come si vince contro la sfortuna all’Ariston

A Sanremo, tra multe sul parabrezza e scale da salire, si è vista una presenza insolita di superstizioni e sfide. Fulminacci ha affrontato la situazione con atteggiamento deciso, dimostrando come si possa reagire alle piccole disavventure del festival. La manifestazione si conferma ancora una volta come un palcoscenico dove le tradizioni popolari si intrecciano con le esperienze dei protagonisti.

A Sanremo la superstizione è quasi un personaggio fisso, ma quest'anno qualcuno ha deciso di guardarla negli occhi. Fulminacci, in gara con " Stupida sfortuna ", ha compiuto un gesto che non è passato inosservato: è passato sotto una scala pochi istanti prima di salire sul palco. Una scena di pochi secondi, ripresa e rilanciata sui social, che ha subito acceso il dibattito. È sfida alla malasorte o mossa studiata? All'Ariston, dove ogni dettaglio viene osservato e amplificato, la linea tra casualità e strategia è sottilissima. Il fatto è semplice ma altamente simbolico. Nelle ore che precedono la sua esibizione nella seconda serata, Fulminacci scende dal van che lo accompagna all'ingresso del Teatro Ariston.

Finto verbale sul parabrezza: a Roma la truffa delle "multe" con link TinyurlArrivate alla vostra auto, notate un foglietto sotto il tergicristallo e il primo pensiero è uno solo: una multa.

