Moviola Juve Galatasaray l’episodio chiave della sfida di ritorno di Champions League | i dettagli
Calhanoglu Galatasaray, il vice presidente dei turchi: «Non abbiamo mai nascosto il nostro interesse. C’è stato un confronto con i dirigenti dell’Inter.» Barcellona, passi avanti per il riscatto di Rashford ma.Il Manchester United continua a fare muro su questo aspetto! Ultimissime Repice svela: «Ho parlato con Gattuso di Pio Esposito, mi aspetto anche quella convocazione in Nazionale. Se penso al Napoli mi viene in mente una domanda» Infortunio Addai, che tegola per il Como! Problema in allenamento e stagione finita! L’esito degli esami Pagelle Atalanta Borussia Dortmund: Pasalic super, Samardzic che personalità! La Dea fa la storia... 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Moviola Inter Bodo Glimt, l’episodio chiave della sfida di ritorno di Champions League: i dettagliMercato Milan, Goretzka diventa un obiettivo concreto a zero! Furlani prova l’affondo nonostante la concorrenza Rinnovo McKennie, la Juve lo blinda e...
Moviola Atalanta Borussia Dortmund, l’episodio chiave della sfida di ritorno di Champions League: cos’è successoCalhanoglu Galatasaray, il vice presidente dei turchi: «Non abbiamo mai nascosto il nostro interesse.
Temi più discussi: Juve-Galatasaray, moviola: rosso discutibile per Kelly, netto il rigore su Thuram; Juventus-Galatasaray moviola live; Champions League, Galatasaray-Juventus moviola: Spalletti e la maledizione del doppio giallo, succede di tutto a Istanbul; Moviola Juventus-Galatasaray: rigore per fallo su Thuram, espulso Kelly.
Moviola Atalanta Borussia Dortmund, l’episodio arbitrale chiave del match valido per il playoff di ritorno di Champions League 2025/26Moviola Atalanta Borussia Dortmund, l’episodio arbitrale chiave del match valido per il playoff di ritorno di Champions League 2025/26 L’episodio chiave della moviola del match Juve Galatasaray , vali ... calcionews24.com
Champions League, Galatasaray-Juventus moviola: Spalletti e la maledizione del doppio giallo, succede di tutto a IstanbulLa prova dell’arbitro olandese Danny Makkelie al Rams Park di Istanbul nell’andata dei playoff di Champions League Galatasaray-Juventus analizzata al microscopio, la moviola ... sport.virgilio.it
Moviola #JuveGalatasaray Gli episodi dubbi del match x.com
Moviola Juve Galatasaray Gli episodi dubbi del match - facebook.com facebook