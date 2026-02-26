Movida | Il centro non diventi un dormitorio si riapra il tavolo in prefettura

Confcommercio invita a riprendere subito il confronto in prefettura per trovare una soluzione condivisa sulla movida nel centro di Brindisi. La questione riguarda il bilanciamento tra le attività commerciali e la qualità della vita dei residenti, con l’obiettivo di evitare che il cuore della città si trasformi in un’area senza regole. La richiesta è di riattivare il tavolo di discussione per affrontare la questione.

BRINDISI - Confcommercio chiede la riattivazione di un tavolo di mediazione in prefettura, nella difficilissima ricerca di un punto di incontro fra gli esercenti e i residenti del centro di Brindisi. L'associazione dei consumatori, rappresentata dal direttore Mimmo Consales, ha preso parte alla.

Confesercenti: "Si istituisca tavolo permanente di governance sulla movida"La proposta dell'associazione di categoria, a seguito della chiusura di alcuni locali del centro, disposta dall'autorità giudiziaria: "Prefettura...

Movida Caserta, riunito in prefettura il Comitato per la sicurezzaTempo di lettura: 2 minutiLa Prefetta di Caserta Lucia Volpe ha presieduto a Palazzo del Governo una riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e...

