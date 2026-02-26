motorola android 17 beta come iscriversi

beta android 17 disponibile in anteprima per dispositivi Motorola, con accesso limitato a modelli specifici e a determinati mercati. l’iscrizione avviene tramite moduli online e prevede una selezione mirata dei partecipanti. l’iniziativa consente di testare in anticipo l’aggiornamento Android 17 sui telefoni dell’azienda. la partecipazione dipende dal modello in possesso e dalla regione di utilizzo, con una scelta limitata di iscritti. in un post sul forum dedicato, motorola precisa che non tutti i registranti saranno selezionati. chi è interessato deve compilare il modulo corretto in base alla regione e al dispositivo in uso; la conferma di partecipazione arriverà tramite email. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

