Motogp al via il Mondiale 2026 in Thailandia | ultime news orari e dove vedere la gara in tv

Il Mondiale di MotoGP 2026 prende il via in Thailandia, con la prima gara della stagione. La competizione si preannuncia lunga, con 22 appuntamenti distribuiti su nove mesi. Gli appassionati già si preparano a seguire ogni curva, accelerazione e sorpasso, mentre gli orari e i canali televisivi sono stati comunicati per seguire la gara in diretta.

La MotoGp si rimette in sella ma alla partenza del Mondiale 2026, una stagione infinita lunga 22 gare e nove mesi, tutti restano con i piedi ancorati a terra. Niente proclami e promesse, solo tanta ambizione da parte soprattutto da chi è spinto da una profonda sete di rivincita. A partire da Pecco Bagnaia che alla sua ultima stagione in Ducati non vede l’ora di cancellare un’annata mortificante e ritrovare il sorriso. Il ‘cannibale’ Marc Marquez con in dote le 25 vittorie (incluse le e 31 podi della scorsa stagione, veste il ruolo di favorito per mettere in bacheca l’ottavo titolo nella classe regina (e raggiungere un mito come Giacomo Agostini) e non lo nasconde. 🔗 Leggi su Lapresse.it

MotoGP GP Thailandia, dove vedere la gara di Buriram: gli orari tv di Sky e TV8, in streaming su NOWPer il Motomondiale è arrivato il momento del primo appuntamento della stagione 2026.

Su che canale vedere in tv la MotoGP, GP Thailandia 2026: orari, programma, streamingIl Chang International Circuit di Buriram si appresta ad ospitare questo weekend (da venerdì 27 febbraio a domenica 1° marzo) il Gran Premio della...

