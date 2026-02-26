Motocross | il sogno mondiale di Tommaso 21 anni di talento

Tommaso Lodi, il pilota di motocross di 21 anni che sfiderà i campioni del mondo Tommaso Lodi, giovane pilota di motocross di 21 anni, è pronto a sfidare i migliori del mondo nel campionato mondiale. Il talento di San Pietro in Casale è stato ufficialmente celebrato dal sindaco Alessandro Poluzzi durante una seduta del consiglio comunale, un riconoscimento che sottolinea il suo percorso fatto di impegno e sacrificio. Lodi ha iniziato a gareggiare a soli nove anni, trasformando una passione in una carriera agonistica. Oggi, oltre a competere a livello internazionale, lavora nell'azienda di famiglia, un'esperienza che gli ha insegnato il valore della responsabilità e della costanza. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Il Mondiale Motocross MXGP continua in diretta su Eurosport fino al 2030Infront Moto Racing annuncia oggi il rinnovo della partnership a lungo termine con Warner Bros.

