Morto uno storico commerciante | città in lutto per Attilio più di mille

Un grande lutto ha colpito la comunità di Casoria. In queste ore, l'intera cittadinanza piange Attilio De Rosa, 80 anni, storico commerciante di via Marconi. Il suo “Più di mille” è stato un punto di riferimento per tutti. Attilio, persona sempre attenta e garbata, faceva del grande assortimento il punto di forza della sua attività. Il signor Attilio lascia la moglie Concetta e i figli Pasquale e Alfonso. I funerali si terranno oggi, giovedì 26 febbraio, alle ore 16 nella Basilica Pontificia di San Mauro Abate. La notizia della sua scomparsa ha subito fatto il giro del web e tanti sono i messaggi per lui e per la sua famiglia. “Veramente un gentiluomo d'altri tempi lo conosco fin da piccola e amico di tutti. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

