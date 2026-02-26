Morto mentre lavorava in azienda | 4 indagati per omicidio colposo

Ieri l'autopsia sul giovane 24enne di Sarno. Entro novanta giorni il deposito del medico legale Sono quattro gli indagati per la morte del 24enne Carmine Albero, meccanico regolarmente assunto da un mese di Sarno, deceduto giorni fa all'interno di un'azienda di logistica a via Fiano, a Nocera Inferiore. Ieri mattina, la procura ha conferito incarico al medico legale per l'autopsia. Serviranno novanta giorni per ricostruire le cause del decesso, utile anche a inquadrare la dinamica del fatto. Gli avvisi di garanzia - a tutela delle parti con la possibilità di nominare dei propri consulenti - sono stati notificati al 41enne conducente del camion che all’interno della officina della ditta, intorno alle 10. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

