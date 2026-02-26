Morto l' economista Piero Barucci fu professore e ministro

È scomparso un noto economista che ha ricoperto ruoli di rilievo in ambito accademico e istituzionale. La sua carriera si è sviluppata tra insegnamenti universitari e incarichi di governo, lasciando un segno significativo nel settore finanziario e politico. La sua figura ha rappresentato un punto di riferimento per molti professionisti e studiosi, contribuendo a plasmare il panorama economico nazionale.

Si è spento dopo un breve ricovero all'ospedale di Firenze, Piero Barucci. L'economista, 92 anni, se ne è andato contornato dalla moglie Maria e dai quattro figli. Laureatosi in economia e commercio nel 1959 all'università del capoluogo toscano, Barucci è stato anche presidente della banca Monte dei Paschi di Siena dal 1983 al 1990, ha guidato l'Abi dal 1987 al 1991, è stato amministratore delegato del Credito italiano e ministro del Tesoro prima nel governo di Giuliano Amato e poi in quello di Carlo Azeglio Ciampi, dando il via alla stagione delle privatizzazioni., Il presidente dell'associazione bancaria italiana, Antonio Patuelli, ha espresso "il più sincero e commosso cordoglio per la scomparsa di Piero Barucci, insigne studioso e docente universitario, illustre banchiere e statista". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

