morto in casa a vigodarzere intossicato dal monossido di carbonio un altro in ospedale per le esalazioni

A Vigodarzere, nel Padovano, un uomo è stato trovato morto in un appartamento a causa di un’intossicazione da monossido di carbonio. Un altro uomo è rimasto intossicato ed è stato trasferito in ospedale. L’intervento del 118 e dei Vigili del Fuoco è scattato in serata, in corso gli accertamenti per chiarire l’origine delle esalazioni. Tragedia in appartamento a Vigodarzere Nella serata di ieri – mercoledì 25 febbraio 2026 – scattato l’allarme per una possibile presenza di monossido di carbonio all’interno di un appartamento in via Villa Laura a Vigodarzere, comune della provincia di Padova, in Veneto. La segnalazione ha attivato l’intervento del Suem 118 e dei Vigili del Fuoco, chiamati a verificare la situazione nello stabile e a mettere in sicurezza i locali. 🔗 Leggi su Virgilio.it

