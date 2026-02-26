È scomparso a 92 anni uno dei protagonisti del vivaismo pistoiese. La notizia viene confermata da Coldiretti Pistoia, che ricorda il ruolo significativo svolto dall'imprenditore nel settore. La sua scomparsa rappresenta una perdita importante per la comunità locale e per il mondo dell’agricoltura. La sua figura ha lasciato un’impronta duratura nel panorama agricolo della zona.

Pistoia, 26 febbraio 2026 - "Ci ha lasciato Pietro Romiti, uno dei giganti del vivaismo pistoiese". Lo ha rende noto Coldiretti Pistoia dando notizia della morte dell'imprenditore 92enne. Il funerale si terrà il 27 febbraio alle ore 15, nella chiesa di Santa Maria Assunta a Chiazzano, in via Pratese a Pistoia. "Socio storico della Coldiretti, ha contribuito nel corso degli anni con passione - si legge nella nota - consigli e idee ad accompagnare il cammino dell'associazione verso lo sviluppo, la tutela e la difesa del settore vivaistico pistoiese, leader nella nostra provincia, ma soprattutto in Italia e in Europa. Lo sottolinea... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Morto a 92 anni Pietro Romiti. “Gigante del vivaismo pistoiese”

