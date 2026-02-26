Secondo quanto emerso dalle indagini, proprio i colleghi stranieri si sarebbero accorti che qualcosa non stava andando come previsto, mentre il team campano era all’opera sul cuore. A quel punto, stando alle testimonianze raccolte, un chirurgo austriaco avrebbe interrotto le manovre chiedendo conto. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Morte Domenico, lite in ospedale Bolzano durante espianto cuore in 102’, medico austriaco a equipe Monaldi: “Ma che fate?”

"Ma cosa fate?" Lite tra medici durante l’espianto del cuore del piccolo DomenicoNon si fermano, e non potrebbe essere altrimenti, le polemiche per l’intera vicenda che ha portato alla morte del piccolo Domenico il cui cuore nuovo...

Morte Domenico, il dipartimento Salute di Bolzano: "Criticità operative nel team di Napoli durante l'espianto del cuore"Durante l'intervento di espianto del cuore donato da un bambino altoatesino di 4 anni e destinato al piccolo Domenico, "sono emerse significative...

Temi più discussi: Morte Domenico, la lite in sala operatoria e il giallo sul ghiaccio secco: cosa è successo al cuore; Morte di Domenico, l’avvocato della famiglia sbotta contro il Prof. D’Onofrio: Difende la casta. E lascia il collegamento; La morte di Domenico, Nas di nuovo al Monaldi; È morto il piccolo Domenico, la madre del bimbo trapiantato: Ora non deve essere dimenticato · ilreggino.it.

Morte Domenico, la lite in sala operatoria e il giallo sul ghiaccio secco: cosa è successo al cuoreRimpallo di responsabilità tra l'equipe di Napoli e quella di Bolzano che accusa il team campano di non avere con sé l'attrezzatura idonea++ ... tgcom24.mediaset.it

La morte di Domenico, 'provammo a scongelare il cuore con acqua fredda, tiepida e calda'Agli atti degli inquirenti che indagano sulla morte di Domenico, il bimbo deceduto al Monaldi dopo il trapianto di un cuore danneggiato, come riporta la Repubblica, la testimonianza raccolta dai pm di ... ansa.it

La morte di #Domenico: "provammo a scongelare il #cuore" - facebook.com facebook

Morte Domenico, parla il papà: "Quando i dottori sparirono capii che era andata male" #napoli x.com