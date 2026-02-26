Il padre di Domenico ha deciso di parlare, spinto dalla rabbia e dal dolore accumulati nel tempo. Racconta il difficile percorso che lui e la famiglia hanno vissuto, senza trattenere le emozioni. La sua testimonianza offre uno sguardo diretto sulla sofferenza e sulle difficoltà affrontate nel corso di questi mesi. La sua voce si unisce a quella di chi desidera condividere il proprio dolore.

Il padre del piccolo Domenico si sfoga e racconta calvario che suo figlio e la sua famiglia hanno attraversato. Il silenzio dei medici che dopo qualche giorno dall'intervento subito dal figlio, non hanno più parlato condizioni del piccolo, ora ha un altro significato. Emergono altri dettagli su cosa sia accaduto il 23 dicembre scorso: "Provammo a scongelare il cuore con acqua fredda, poi tiepida, infine calda". Agli atti degli inquirenti che indagano sulla morte di Domenico, questa la testimonianza raccolta dai pm di tre infermieri presenti in sala operatoria all'arrivo del cuore da Bolzano. Il cestello venne estratto, dentro c'era il cuore trasformato in un pezzo di ghiaccio. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Morte Domenico, il padre: "Sono arrabbiato, perciò non ho mai parlato finora"

Leggi anche: Il padre di Domenico: «Ho capito che era andata male quando i medici sono spariti»

Roma, Gasperini: "Totti? Non ci ho mai parlato, però ho un'idea..."Alla vigilia della sfida con la Cremonese, il tecnico della Roma, ha parlato di un possibile ritorno di Francesco Totti nel club.

Temi più discussi: Morte Domenico, parla il papà: Quando i dottori sparirono capii che era andata male; Morte del piccolo Domenico: p. Tortorella (cappellano Monaldi), la testimonianza di questa madre è già un seme di speranza; Domenico è morto tra le lacrime dei genitori e dei medici; Le ultime ore del bimbo col cuore bruciato: i sussurri, le lacrime e le carezze. Domenico Caliendo è il figlio di tutti.

Morte del piccolo Domenico, parla il padre: il tragico presentimentoIn seguito alla drammatica morte del piccolo Domenico, è intervenuto suo padre tramite una dichiarazione pubblica. newsmondo.it

La morte di Domenico al Monaldi, il papà rompe il silenzio: Sono molto arrabbiatoTra dolore e richiesta di giustizia: la morte di Domenico nel racconto del papà tra rabbia, dubbi sul trapianto e bisogno di verità. notizie.it

Leggo. . Il dramma della morte del piccolo Domenico Caliendo, papà Antonio rompe il silenzio. «Questa storia è cominciata malissimo e finita peggio. Io sto male, non riesco più neanche ad andare a lavorare, faccio il muratore. Sto male dal giorno del primo ri - facebook.com facebook

Morte Domenico, parla il papà: "Quando i dottori sparirono capii che era andata male" #napoli x.com