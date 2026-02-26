monza ko la lube chiude in bellezza ora testa a supercoppa e playoff

CUCINE LUBE 3 VERO VOLLEY MONZA 0 CUCINE LUBE: Loeppky 10, Boninfante 2, Nikolov 16, Podrascanin 2, Bottolo 3, Tenorio 7, Balaso (L), Orduna 3, Kukartsev 3, Duflos-Rossi 7, Bisotto (L). N.E. D’heer e Gargiulo. All. Medei. VERO VOLLEY MONZA: Velichkov 6, Frascio 7, Atanasov 4, Larizza 5, Beretta 2, Zimmermann, Scanferla (L), Rohrs 8, Knipe 1, Pisoni (L), Mapelli 2, Ciampi. All. Eccheli. Arbitri: Brancati (Pg) e Vagni (Pg). Parziali: 25-21 (27’), 25-16 (24’), 25-21 (24’). Note: spettatori 2.004; Lube battute sbagliate 13, ace 11, muri 5, ricezione 51% (perfetta 36%), attacco 56%; Monza bs 13, ace 4, muri 7, 35% (18%), 39%. Il Festival di Sanremo tiene lontano il grande pubblico ma la Lube non stecca l’ultima recita di regular season, liquidando anzi 3-0 Monza in un clima più sereno e scherzoso dell’abituale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

