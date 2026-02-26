Montelago 2026 | folk metal e record di vendite in 2 ore

Montelago Celtic Festival 2026: l’esplosione folk che ha conquistato l’Italia. Il Montelago Celtic Festival 2026 ha svelato la sua line-up, facendo esaurire i biglietti in vendita al buio in sole due ore. Dal 5 all’8 agosto, l’altopiano di Taverne di Serravalle ospiterà la ventitreesima edizione del festival, con un cast internazionale che spazia dal folk metal al symphonic power metal, passando per il rock medievale e il balfolk. La lista degli artisti include nomi come Eluveitie, Rhapsody of Fire, In Extremo, The Scratch, Folkstone, Ciac Boum, Värttinä, Lúnasa e Steve ’n’ Seagulls. Il festival, noto per la sua capacità di attraversare mondi sonori diversi restando ancorato allo spirito folk, ha confermato la sua popolarità con una vendita record. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Mega successo per Metal Gear Solid: il franchise diventa il pilastro delle vendite KonamiMetal Gear Solid ha superato i 65,5 milioni di copie vendute in tutto il mondo, diventando il franchise più venduto della storia di Konami e il...

Volotea registra crescita esponenziale con nuovo record di vendite nel 2025**Volotea registra un record di vendite nel 2025: Verona si posiziona come base operativa di eccellenza** Nel cuore dell’Italia settentrionale, a...

Temi più discussi: Montelago Celtic Festival 2026, è già fermento: le band, i biglietti, le attese; Il festival celtico a Montelago. La corsa ai biglietti è già partita; Montelago Celtic Festival 2026: Eluveitie e Rhapsody of Fire guidano la XXIII edizione. Il programma.

Montelago Celtic Festival 2026: la line-up definitivaComunicato stampa Si apre ufficialmente la strada verso Montelago Celtic Festival, in programma dal 5 all’8 agosto […] L'articolo Montelago Celtic Festival 2026: la line-up definitiva proviene da True ... msn.com

La 23/a edizione del Montelago Celtic Festival, 36 concerti su cinque palchi(ANSA) - SERRAVALLE DI CHIENTI, 25 FEB - Una costellazione variegata di artisti per un totale di 36 concerti distribuiti su cinque palchi. Torna il Montelago Celtic Festival con la 23/a edizione in pr ... msn.com

Il Montelago Celtic Festival trasforma Taverne di Serravalle di Chienti in un paradiso della musica folk e metal: il programma 2026 - facebook.com facebook