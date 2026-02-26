monossido di carbonio in un appartamento nel padovano un morto e un intossicato

Una persona è morta e un'altra è rimasta intossicata nella serata di mercoledì a causa delle esalazioni di monossido di carbonio all'interno di un appartamento a Vigodarzere, in provincia di Padova. Dopo aver fatto irruzione nell'abitazione, la squadra ha rilevato la presenza del monossido di carbonio nei locali, prestando immediata assistenza ai due uomini presenti. Per uno di loro non c'è stato nulla da fare: il medico del 118 ne ha constatato il decesso. Il secondo uomo, rimasto intossicato, è stato affidato alle cure del personale sanitario e trasferito in ospedale. I Vigili del fuoco di Padova sono intervenuti in supporto al personale sanitario del Suem 118, che aveva ricevuto una segnalazione di possibile presenza del gas nello stabile. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

