Mondiali 2026 | la Rai ottiene i diritti per la visione in chiaro aspettando gli Azzurri

Roma 26 febbraio 2026 - Il Mondiale di calcio 2026 si potrà vedere ancora in chiaro e lo si farà sui canali della Rai. A seguito della gara per l'assegnazione in Italia dei diritti televisivi della Coppa del Mondo di questa estate, la tv di stato si è aggiudicata i diritti esclusivi di trasmissione multipiattaforma in chiaro della competizione. Il pacchetto comprende una selezione di 35 incontri, che includono la partita d'apertura, tutte le eventuali partite della Nazionale italiana, oltre alle semifinali e la finale. La Rai si è inoltre conquistata l'assegnazione dei diritti radiofonici non esclusivi di tutte le gare della competizione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

