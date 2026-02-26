Monaldi quei 4 minuti di buio tra l’espianto e l’arrivo del cuore bruciato La lite in ospedale e la profezia del primario | Non ripartirà mai

Durante un intervento complesso, il cuore del bambino è stato rimosso quattro minuti prima che arrivasse quello donato da un altro paziente. La situazione ha portato a una discussione tra il personale medico, mentre il primario ha espresso un pessimismo riguardo alla ripresa del cuore. La vicenda si è svolta in un contesto di tensione e decisioni rapide, senza che siano stati resi noti ulteriori dettagli.

Il cuore malato del piccolo Domenico Caliendo fu espiantato quattro minuti prima dell’arrivo di quello prelevato a Bolzano: alle 14.18 del 23 dicembre fu eseguito l’espianto, ma solo alle 14.22 arrivò nella struttura il «nuovo» organo. È il nuovo elemento che emerge dalle testimonianze rese dai sanitari ascoltati dalla procura di Napoli che indagano sul trapianto di cuore fallito che ha poi condotto alla morte del bimbo di 2 anni. Potrebbe essere anche questa la ragione per la quale una volta constatato il pessimo stato in cui versava il cuore giunto dall’Alto Adige i medici del Monaldi decisero di procedere comunque al trapianto perché «non c’era alternativa». 🔗 Leggi su Open.online

Domenico Caliendo morto al Monaldi, i verbali choc: il primario disse «Il cuore è una pietra, non batterà mai». Espianto anticipato di 4 minuti«Questo cuore è duro come una pietra, questo cuore non farà nemmeno un battito, non partirà mai».

Morte Domenico, lite in ospedale Bolzano durante espianto cuore in 102’, medico austriaco a equipe Monaldi: “Ma che fate?”Secondo quanto emerso dalle indagini, proprio i colleghi stranieri si sarebbero accorti che qualcosa non stava andando come previsto, mentre il team...

