Monaldi quei 4 minuti di buio tra l’espianto e l’arrivo del cuore bruciato La lite in ospedale e la profezia del primario | Non ripartirà mai

Durante un intervento complesso, il cuore del bambino è stato rimosso quattro minuti prima che arrivasse quello donato da un altro paziente. La situazione ha portato a una discussione tra il personale medico, mentre il primario ha espresso un pessimismo riguardo alla ripresa del cuore. La vicenda si è svolta in un contesto di tensione e decisioni rapide, senza che siano stati resi noti ulteriori dettagli.

Il cuore malato del piccolo Domenico Caliendo fu espiantato quattro minuti prima dell'arrivo di quello prelevato a Bolzano: alle 14.18 del 23 dicembre fu eseguito l'espianto, ma solo alle 14.22 arrivò nella struttura il «nuovo» organo. È il nuovo elemento che emerge dalle testimonianze rese dai sanitari ascoltati dalla procura di Napoli che indagano sul trapianto di cuore fallito che ha poi condotto alla morte del bimbo di 2 anni. Potrebbe essere anche questa la ragione per la quale una volta constatato il pessimo stato in cui versava il cuore giunto dall'Alto Adige i medici del Monaldi decisero di procedere comunque al trapianto perché «non c'era alternativa».

