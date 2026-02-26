Striscia continua Alla Knesset il premier indiano e quello israeliano hanno sancito un patto di ferro. Israele si prepara, vuole l’attacco Usa all’Iran Striscia continua Alla Knesset il premier indiano e quello israeliano hanno sancito un patto di ferro. Israele si prepara, vuole l’attacco Usa all’Iran Narendra Modi non sarà ricordato in Israele solo come il primo e, sino ad oggi, unico primo ministro indiano ad aver visitato lo Stato ebraico. Passerà alle cronache l’abbraccio a dir poco caloroso che ieri, appena arrivato, ai piedi dell’aereo, ha dato a Benyamin Netanyahu. Come tra fratelli. Nel pomeriggio, alla Knesset, il premier israeliano ha ricambiato tanto calore affermando che India e Israele costruiranno una «alleanza di ferro di fronte all’Islam estremista». 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Modi e Bibi, abbraccio totale

Modi e Bibi, accordi miliardari e un «asse delle nazioni»Lo chiamano il viaggio della «svolta» nelle relazioni già strette tra due paesi in possesso di armi atomiche che non hanno mai firmato il trattato di...

Discussioni sull' argomento Alla denuncia dell’orrore di Gaza l’India preferisce le smancerie; Pena di morte ai palestinesi, tempi più rapidi per la legge.

