La conclusione della stagione regolare propone un incontro fondamentale tra due team di alto livello, con Ricchezza e determinazione come protagonisti principali. La partita ha un valore decisivo per la classifica finale e per l’accesso ai playoff, oltre a rappresentare un momento di verifica delle forze e dei progressi delle squadre in vista degli imminenti incontri ad eliminazione diretta. La formazione di Modena ha conquistato una vittoria per 3-1 contro Verona, consolidando il suo posizionamento al quarto posto in classifica con un totale di 47 punti. Questa vittoria permette ai padroni di casa di mantenere un vantaggio importante in vista dei quarti di finale ad eliminazione diretta, che li vedrà opposti a Piacenza. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Modena-Verona 3-1: Giuliani esalta la stagione regolare, Soli sottolinea la completezza della squadra

