Mkhitaryan | La Champions brucia ma l' Inter deve guardare avanti Chivu ci ha qualcosa di unico

Durante una visita all’Università Bocconi, Mkhitaryan ha commentato l’eliminazione in Champions League, sottolineando che l’Inter deve concentrarsi sul futuro. Ha parlato anche di Chivu, definendolo un elemento con caratteristiche uniche per la squadra. Le sue parole sono state dirette e senza troppi giri di parole, lasciando intendere l’intento di guardare avanti senza rimpianti.

Durante un intervento all’Università Bocconi, Henrikh Mkhitaryan ha affrontato l’esito dell’eliminazione dall’Europa a opera del Bodo Glimt, offrendo una lettura accurata del percorso personale e della gestione della stagione. L’intervento ha mostrato come la ricaduta sportiva possa trasformarsi in stimolo per il proseguimento della carriera, senza creare un ostacolo al rendimento futuro. La delusione legata all’eliminazione è stata descritta come molto forte, ma ha rapidamente lasciato spazio a una rinnovata determinazione. Il gruppo ha affrontato il giorno successivo con l’obiettivo di tornare ad allenarsi e concentrarsi su una nuova meta, credendo che la forza collettiva derivi dalla capacità di reagire subito. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

