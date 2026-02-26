L’ultimo movimento nel mercato del calcio riguarda il possibile ritorno di un centrocampista armeno, che è stato recentemente avvicinato ai colori del Milan. Dopo aver lasciato la Roma e siglato un contratto con l’Inter nel 2022, il giocatore ha ancora un accordo in corso con i nerazzurri. Al momento, non ci sono trattative ufficiali per un rinnovo o un trasferimento in altri club.

L’armeno è approdato all’Inter nel 2022 dopo l’esperienza alla Roma. Il suo contratto coi nerazzurri scade al termine di questa stagione Mai dire mai e impossibile nel calcio(mercato), ma ad oggi il rinnovo di Mkhitaryan con l’Inter non è argomento di discussione. I prossimi quattro, dunque, potrebbero essere gli ultimi dell’armeno con la maglia nerazzurra, considerato che il suo contratto scade il 30 giugno. Nonostante l’età, 37 anni compiuti lo scorso 21 gennaio, il numero 22 della squadra di Chivu non sembra intenzionato ad appendere gli scarpini al chiodo: “Sto pensando ancora di giocare, non di ritirarmi“, ha dichiarato all’evento a lui dedicato dall’università Bocconi di Milano, ‘Henrikh Mkhitaryan, la storia di un calciatore fuori dagli schemi’, come riportato da ‘FcInter1908. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Mkhitaryan e il trasferimento al Milan: “Sono tornati da me”

Pintus mette le maschere al Real Madrid, sono tornati i metodi del preparatore amato da FlorentinoIl Real Madrid è tornato ad allenarsi con le maschere K5 per i test aerobici, simbolo del metodo di Antonio Pintus.

Inter, fuga Scudetto al Via del Mare: Mkhitaryan e Akanji firmano il +10 sul MilanL’Inter di Cristian Chivu non si ferma più e, dopo la parentesi amara in Champions contro il Bodo/Glimt, riprende la propria marcia trionfale in...

Discussioni sull' argomento Inter, la formazione ufficiale col Bodo: la scelta su Mkhitaryan, Sucic, Esposito e Dumfries! Novità Frattesi; L’Inter lavora sulla difesa, priorità a un centrale leader: De Vrij e Acerbi verso l’addio, in estate almeno un colpo importante nel reparto arretrato; Osimhen: Juve? Sarebbe un privilegio! Purtroppo il trasferimento non è andato in porto, in futuro…; Cagliari, ecco i tempi di recupero di Mazzitelli e quando possono tornare Gaetano e Borrelli.

Mkhitaryan: A Roma ho ritrovato la felicità. Le voci sull’addio di Inzaghi ci hanno un po’ disturbatoTra il momento attuale con l’Inter e gli aneddoti sul passato: le parole di Henrikh Mkhitaryan a il Festival dello Sport di Trento Anche Henrikh Mkhitaryan è tra i protagonisti dell’ultima giornata de ... gianlucadimarzio.com

Inter, la formazione ufficiale col Bodo: la scelta su Mkhitaryan, Sucic, Esposito e Dumfries! Novità Frattesi https://t.ly/OVumH facebook