Missoni | maglieria sovrapposizioni e slow attitude

Sul fronte della moda, l’attenzione si concentra su dettagli come maglieria e sovrapposizioni, elementi che caratterizzano le ultime collezioni di alcune marche storiche. La scelta di un approccio slow si riflette nelle produzioni, puntando su qualità e tradizione. La scena fashion si muove tra innovazione e rispetto per le tecniche artigianali, creando un equilibrio che interessa appassionati e addetti ai lavori.

Il tabellone luminoso della Borsa lampeggia mentre lettere verdi e rosse compongono il nome della celebre casa di moda sulla facciata severa di Palazzo Mezzanotte. Piazza degli Affari accoglie l'attesa sfilata di Missoni Autunno Inverno 2026 2027, aprendo uno squarcio di pura poesia urbana e senza tempo nel cuore finanziario di Milano. Sotto un terso cielo di fine febbraio, la moda si fa nuovamente riflessione sul vestire contemporaneo. Sui rigorosi seat cubici, volti noti come l'attrice Margherita Buy, Kelly Rutherford, Olivia Palermo e Chiara Ferragni osservano l'incedere di una narrazione visiva che sfugge abilmente all'urgenza del nuovo a ogni costo.