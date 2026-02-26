Missoni | maglieria sovrapposizioni e slow attitude

Sul tabellone della Borsa di Milano, le lettere verdi e rosse formano il nome di Missoni, famoso marchio di moda, mentre sulla facciata di Palazzo Mezzanotte si notano luci lampeggianti che evidenziano la scena. La casa di moda è nota per le sue maglierie, le sovrapposizioni di tessuti e uno stile che privilegia la lentezza e la cura nei dettagli.

Il tabellone luminoso della Borsa lampeggia mentre lettere verdi e rosse compongono il nome della celebre casa di moda sulla facciata severa di Palazzo Mezzanotte. Piazza degli Affari accoglie l’attesa sfilata di Missoni Autunno Inverno 2026 2027, aprendo uno squarcio di pura poesia urbana e senza tempo nel cuore finanziario di Milano. Sotto un terso cielo di fine febbraio, la moda si fa nuovamente riflessione sul vestire contemporaneo. Sui rigorosi seat cubici, volti noti come l’attrice Margherita Buy, Kelly Rutherford, Olivia Palermo e Chiara Ferragni osservano l’incedere di una narrazione visiva che sfugge abilmente all’urgenza del nuovo a ogni costo. 🔗 Leggi su Lifeandpeople.it Sfilata Missoni: maglieria, sovrapposizioni e slow attitudeIl tabellone luminoso della Borsa lampeggia mentre lettere verdi e rosse compongono il nome della celebre casa di moda sulla facciata severa di... Contenuti utili per approfondire Missoni. Discussioni sull' argomento Sfilata moda Missoni collezioni Autunno Inverno 2026 2027 Milano; Da Missoni vanno in scena sovrapposizioni in maglia. Missoni, sovrapposizioni in magliaIl direttore creativo Antonio Caliri recupera il significato della moda che si racconta con la maglieria. E ne ricava un’attitudine che si trasforma in lifestyle ... msn.com MFW: da Missoni, sfila il lusso della lentezza e l’abbraccio della magliaLa Maison porta a Milano la Slow Attitude: una collezione fatta di strati avvolgenti, bagliori di lurex e la bellezza del tempo ritrovato ... iodonna.it In occasione dello show Autunno/Inverno 2026 di #Missoni abbiamo incontrato #KellyRutherford per scoprire quali tendenze della prossima stagione la conquistano di più. Quali tra questi sono i trend che ama e di quali, invece, farebbe a meno Scoprilo nel - facebook.com facebook