Kyiv, dalla nostra inviata. Dopo due notti senza suoni, senza allarmi, senza bombe, Mosca ha attaccato Kyiv e altre città dell’Ucraina con missili e droni. Alle quattro del mattino sono state colpite Kyiv, Kharkiv, Zaporizhzhia e Kryvyi Rih. Nella capitale l’allerta è durata più di due ore, mentre gli edifici tremavano, la contraerea è entrata in azione. A Kharkiv, Zaporizhizia e Kryvyi Rih sono stati colpiti condomini e un gasdotto. Ieri il presidente ucraino Volodymyr Zelensky aveva parlato con il capo della Casa Bianca Donald Trump, in un contesto che alcune fonti hanno definito, parlando con il sito Axios, "amichevole". L’obiettivo della... 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Missili e droni contro l'Ucraina e l'incontro in Svizzera con Witkoff

Droni e missili ipersonici sull’Ucraina, Russia: “Risposta ad attacco contro residenza Putin”(Adnkronos) – La Russia ha lanciato un massiccio attacco sull'Ucraina, utilizzando il sistema missilistico Oreshnik e droni, in risposta al presunto...

Ucraina sotto una pioggia di missili e droni, Zelensky: “Dalla Russia terrorismo deliberato contro i civili”L’Ucraina è stata nuovamente colpita da una ondata di attacchi russi con droni, missili e bombe guidate.

Temi più discussi: Droni e missili russi piovono sull'Ucraina prima dell'inizio dei negoziati di pace a Ginevra; Attacco aereo sull'Ucraina con missili e droni, un morto e otto feriti; Guerra Ucraina Russia, conclusa dopo 6 ore prima giornata di trilaterale a Ginevra; Raid russi con 300 droni e 50 missili su Kiev. L'Ungheria annuncia il veto sulle nuove sanzioni Ue.

Attacco sull'Ucraina con '420 droni e 39 missili', un morto e otto feritiL'attacco su Zaporizhia ha provocato un morto e otto feriti. Lo scrive su Telegram Ivan Fedorov, capo dell'Amministrazione militare regionale (Ova) di Zaporizhzhia, facendo un primo bilancio ... ansa.it

Ucraina Russia, attacco di missili e droni nella notte a Kiev, scatta allarme aereo. LIVELeggi su Sky TG24 l'articolo Ucraina Russia, attacco di missili e droni nella notte a Kiev, scatta allarme aereo. LIVE ... tg24.sky.it

UCRAINA | Ancora missili e droni nella notte a Kiev, attacco anche a Zaporizhia dove si registrano un morto e otto feriti #ANSA - facebook.com facebook

UCRAINA | Ancora missili e droni nella notte a Kiev, attacco anche a Zaporizhia dove si registrano un morto e otto feriti #ANSA x.com