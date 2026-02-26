Mirko Budri chi è il 57enne di Rozzano travolto da una valanga a Madesimo e mai più trovato

Un uomo di 57 anni si trovava in Alta Valle Spluga lo scorso 15 febbraio quando è stato travolto da una valanga. Le ricerche sono ancora in corso e il suo corpo non è stato ancora ritrovato. La vicenda ha attirato l’attenzione sulla sicurezza in zone di montagna durante la stagione invernale. Le operazioni di ricerca continuano senza sosta.

Non è stato ancora ritrovato il corpo di Mirko Budri, il 57enne di Rozzano travolto da una valanga in Alta Valle Spluga lo scorso 15 febbraio. L'uomo, che viveva nella frazione di Pontesesto con la moglie Franca, era un grande amante della montagna e della neve, oltre che uno sportivo appassionato. Impiegato nella vita quotidiana, aveva festeggiato il compleanno appena due giorni prima, il 13 febbraio, scegliendo come spesso accadeva di trascorrerlo sulla neve. Era esperto e appassionato di motoslitte. Mirko Budri è stato travolto da una valanga durante un'escursione con la motoslitta a Madesimo Durante l'ultima escursione a Madesimo, in provincia di Sondrio, nella zona impervia del Lago Nero, Budri si trovava insieme ad altri tre amici quando una valanga, staccatasi in Alta Valle Spluga, li ha travolti e trascinati verso il lago.