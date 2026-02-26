Miramare il Consiglio di Stato ha deciso | legittimo il partenariato con Illycaffè
Il Consiglio di Stato ha confermato la legittimità del partenariato tra il Comune e Illycaffè per la gestione del caffè nel parco di Miramare, rigettando il ricorso presentato dall’ex gestore. La decisione chiude una disputa legale che coinvolgeva le modalità di affidamento e gestione del locale, senza che siano state sollevate contestazioni su altri aspetti.
