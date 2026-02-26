Miramare il Consiglio di Stato ha deciso | legittimo il partenariato con Illycaffè

Il Consiglio di Stato ha confermato la validità del partenariato tra il management del locale e Illycaffè nel parco di Miramare, respingendo il ricorso presentato dall’ex gestore. La decisione riguarda la legittimità dell’accordo e mette fine a un tentativo di contestazione. La sentenza stabilisce che il contratto tra le parti si inserisce nelle norme vigenti e non presenta irregolarità.

Per la gestione del caffè Massimiliano, i chioschi mobili e le attività divulgative nelle serre. Via libera al progetto esecutivo L'ex gestore del caffè Massimiliano ha perso il ricorso. Una sentenza dei giorni scorsi del Consiglio di Stato rigetta l'appello che voleva dichiarare illegittimo il partenariato pubblico-privato con Illycaffè per la gestione del locale nel parco del castello di Miramare. La decisione, per metterla con le parole rilasciate in una nota stampa dalla stessa gestione del Castello, “ha recepito la prospettiva che i luoghi della cultura devono essere considerati non solo come testimonianza del passato ma anche come luoghi di incontro per la collettività”. 🔗 Leggi su Triesteprima.it Brentino, lo stop è legittimo. Anche il Consiglio di Stato dà ragione al ComuneLo stop del Comune al conferimento di marmettola all’ex cava del Brentino è legittimo. Temi più discussi: Miramare, il Consiglio di Stato ha deciso: legittimo il partenariato con Illycaffè; Ricorso sul partenariato: Miramare vince anche al Consiglio di Stato; Il Caffè nel Parco di Miramare sarà gestito con il partenariato pubblico privato; Miramare, il Consiglio di Stato dà ragione al Museo: via libera al partenariato pubblico privato. Trieste. Il Caffè nel Parco di Miramare sarà gestito con il partenariato pubblico privatoIl Consiglio di stato ha rigettato il ricorso del concessionario uscente del Caffè che sarà ora gestito per la parte privata dalla Illycaffè ... rainews.it Il Caffè di Miramare sarà gestito con il partenariato pubblico privatoIl Consiglio di Stato si è pronunciato sul ricorso in appello presentato dal gestore uscente del Caffè Massimiliano e ha dato ragione al Museo storico e Parco del Castello di Miramare il quale ora ... ansa.it Il Consiglio di Stato da ragione al Museo e parco del Castello di Miramare che potrà ora procedere con il progetto di Partenariato speciale Pubblico Privato per la gestione del Caffè Massimiliano. - facebook.com facebook Il Caffè di Miramare sarà gestito con il partenariato pubblico privato. Museo: 'Il Consiglio di Stato ha rigettato il ricorso del gestore uscente' #ANSA x.com