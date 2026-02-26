Miracolo Dea | Samardzic ribalta il Dortmund all' ultimo respiro

Il serbo freddo al 98' a trasformare il rigore decisivo. Ora la sfida contro Arsenal e Bayern, le più forti E allora i miracoli succedono, e non può essere che nel modo più incredibile. Nel recupero, con Krstovic abbattuto da una tacchettata di Bensebaini, il peggiore in campo per distacco. Rigore al Var, Samardzic nell'angolino alto, e l'Italia che ha ancora una squadra in Champions. Quella che sa costruire le favole. Insomma, ecco una piccola lezione alla voce come ribaltare una partita impossibile. E il destino, tra l'altro, si è pure divertito molto, visto che in campo c'erano una squadra nerazzurra contro una gialla, e i gol da recuperare erano due. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

