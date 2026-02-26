Il serbo freddo al 98' a trasformare il rigore decisivo. Ora la sfida contro Arsenal e Bayern, le più forti E allora i miracoli succedono, e non può essere che nel modo più incredibile. Nel recupero, con Krstovic abbattuto da una tacchettata di Bensebaini, il peggiore in campo per distacco. Rigore al Var, Samardzic nell'angolino alto, e l'Italia che ha ancora una squadra in Champions. Quella che sa costruire le favole. Insomma, ecco una piccola lezione alla voce come ribaltare una partita impossibile. E il destino, tra l'altro, si è pure divertito molto, visto che in campo c'erano una squadra nerazzurra contro una gialla, e i gol da recuperare erano due. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Miracolo Dea: Samardzic ribalta il Dortmund all'ultimo respiro

Serie A, l’Atalanta ribalta il Napoli: Pasalic e Samardzic fanno volare la DeaL’Atalanta vince 2-1 in rimonta contro il Napoli e accorcia sulla zona Champions.

Diretta gol Champions League LIVE: Atalanta Borussia Dortmund 4-1, Samardzic trasforma il rigore e porta la Dea agli ottavi!Calhanoglu Galatasaray, il vice presidente dei turchi: «Non abbiamo mai nascosto il nostro interesse.

Temi più discussi: Atalanta - Borussia D. - Formazioni, statistiche e cronaca; Atalanta-Borussia Dortmund 4-1, risultato finale della partita di Champions League: gol di Scamacca, Zappacosta, Pasalic e Samardzic, gli highlights; Atalanta - Borussia Dortmund 4-1, cronaca e highlights: miracolo Dea, tedeschi ribaltati e ottavi raggiunti! - VIDEO.

Atalanta – Borussia Dortmund 4-1, cronaca e highlights: miracolo Dea, tedeschi ribaltati e ottavi raggiunti! – VIDEOAtalanta - Borussia Dortmund 4-1, cronaca e highlights: la squadra di Palladino esegue un vero miracolo e ribalta i tedeschi! generationsport.it

Notte da Dea: l'Atalanta rimonta e vola agli ottaviI bergamaschi ribaltano il 2-0 dell'andata con uno straordinario 4-1 contro il Borussia Dortmund. Decisivo Samardzic dal dischetto al 98esimo ... rainews.it

Dea salva Italia. Il miracolo dell’Atalanta fa sì che l’Italia eviti di rimanere senza rappresentanti negli Ottavi di Champions per la prima volta dopo 39 anni. Curiosamente anche quella volta l’anno dopo uno scudetto del Napoli #AtalantaBVB x.com

