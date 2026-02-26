Ricevuto l’input della Centrale Operativa, ove giungono tutte le segnalazioni fatte al numero di emergenza “112”,la gazzella è riuscita a bloccare la marcia della vettura sospetta grazie ad una repentina manovra di accerchiamento.Dalla vettura si sono frettolosamente allontanati almeno due soggetti, poi dileguatisi in una fitta boscaglia. Nel portabagagli è stato rinvenuto un intero campionario di arnesi utili a scassinare e forzare qualunque tipo di cassaforte o serratura.La vettura, abbandonata quasi al centro della carreggiata, è risultata invece provento di furto. AvellinoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Mirabella Eclano (AV): i Carabinieri intercettano una Maserati carica di arnesi atti allo scassoControlli serrati contro i reati predatori: intervento dell’Aliquota Radiomobile di Mirabella Eclano durante il pattugliamento notturno L’attività di...

Solofra (AV): sorpreso con un bastone e arnesi da scasso – i Carabinieri denunciano un 38enneUNICEF/bambini e conflitti armati: più di 500 milioni di bambini – 1 su 5 – vivono in paesi in conflitto.

Temi più discussi: Mirabella Eclano, notte ad alta tensione: Carabinieri bloccano una Maserati Levante con arnesi da scasso a bordo; Si allontana dalla casa di cura e prende il bus: ritrovata a Mirabella Eclano; Spaccio di droga: scattano gli arresti a Mirabella Eclano; Banda del passamontagna in fuga a Mirabella: caccia all'uomo dopo il sequestro della Maserati.

Mirabella Eclano, bomba d'acqua apre una voragine di 15 metri a CastellettoDanni e disagi in Irpinia per il maltempo. Questa notte a causa delle avverse condizioni metereologiche, il personale della Compagnia Carabinieri di Mirabella Eclano è intervenuto in località ... ilmattino.it

Voragine a Mirabella Eclano, una quercia secolare cade a VenticanoA causa delle forti piogge della notte scorsa, una voragine di circa quindici metri si è aperta a Mirabella Eclano, in provincia di Avellino, sulla strada comunale di via Casale. Lo smottamento ha ... rainews.it

MOSCA…SPORTS – I^ EDIZIONE 24 Febbraio 2026 | 18:00 – 22:30 Tendostruttura Pianopantano – Mirabella Eclano (AV) Una serata di sport e condivisione in ricordo di Antonio Calcio a 5, Padel, Freccette, Briscola e Calcio Balilla… tutto in for - facebook.com facebook