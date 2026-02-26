Augusto Minzolini scrive su X: “Lo dico Una volta per tutte di fronte alla decisione di Orban di bloccare gli aiuti Ue all’Ucraina e le sanzioni alla Russia: il diritto di veto va abolito e l’Ungheria va cacciata dalla Ue visto che la Ue non ha bisogno di Budapest mentre Budapest ha bisogno della Ue.. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Minzolini: ‘meglio Ucraina nella UE e Ungheria fuori’

