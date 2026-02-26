Minori non accompagnati il Ddl Immigrazione mette a rischio l’assistenza dopo i 18 anni

Milano – A rischio i diritti dei minori stranieri non accompagnati nonché l’inclusione di migliaia di adolescenti e giovanissimi. A lanciare l’allarme è il Tavolo minori migranti, network di organizzazioni e associazioni civili coordinato da Save the children, nato per dare attuazione alla legge 47 del 2017. Il Ddl Immigrazione, tuttavia, conterrebbe proposte peggiorative: per questo, 22 organizzazioni della società civile hanno promosso un appello a Governo e Parlamento per salvare la normativa, in particolare il prosieguo amministrativo dell’accoglienza per i neomaggiorenni. Dalle notizie ancora non ufficiali circolate in merito al testo, il Ddl Immigrazione porterebbe a 19 anni (dagli attuali 21) l’età massima del prosieguo amministrativo, oppure lo cancellerebbe del tutto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

