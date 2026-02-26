Mini e Principato di Monaco: un'accoppiata che nella storia motoristica ha regalato un momento storico. Siamo nel 1965, quando la Mini Cooper S, guidata da Timo Mäkinen e dal copilota Paul Easter, conquistò la vittoria al Rally di Montecarlo. All'epoca, la vettura fu apprezzata per la sua tecnologia all'avanguardia e per le ottime prestazioni fatte registrare anche nelle condizioni meteorologiche più estreme: si tratta di due qualità che lo storico marchio britannico (tornato a competere in questa specialità con due vetture, una John Cooper Works Countryman All4 e una Cooper S, nell'American Rally Association 2026),... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Mini 1965 Victory Edition: l'omaggio al Rally di Montecarlo

