Milano indaga Deliveroo e Glovo | caporalato digitale e retribuzioni

A Milano si svolgono approfondimenti su Deliveroo e Glovo, due servizi di consegna a domicilio molto diffusi. Le autorità stanno esaminando le modalità di lavoro dei rider e le condizioni retributive, con l’obiettivo di verificare eventuali irregolarità legate al rapporto tra piattaforme e lavoratori. L’indagine coinvolge aspetti legati al cosiddetto caporalato digitale e alle modalità di gestione delle consegne.

Deliveroo e Glovo nel mirino: l'indagine che potrebbe cambiare il lavoro dei rider Le piattaforme di consegna a domicilio Deliveroo e Glovo sono finite sotto inchiesta a Milano per presunti reati di caporalato digitale. L'indagine, ancora in corso, solleva interrogativi cruciali su un modello di lavoro già sotto accusa in Europa. Secondo quanto emerso, le aziende sarebbero responsabili di pratiche che configurano sfruttamento, con contratti precari e retribuzioni inadeguate per i rider. Il caso ha scatenato un dibattito pubblico sull'urgenza di regolamentare un settore in rapida crescita, con possibili cambiamenti significativi per il modo in cui queste piattaforme operano in Italia. Glovo sotto inchiesta a Milano: caporalato digitale per 40.000 rider, retribuzioni fino all'81% inferiori al contratto. La Procura di Milano ha aperto un'indagine su Glovo, la società spagnola leader nelle consegne a domicilio, con l'accusa di caporalato digitale. Milano, controllo giudiziario per Deliveroo. Sfrutta i rider con l'algoritmo come Glovo. Indagato l'ad Zocchi. La Procura di Milano ha disposto il controllo giudiziario d'urgenza nei confronti di Deliveroo per caporalato su 3mila rider. Lavoratori sfruttati e sottopagati a turni massacranti, la procura di Milano indaga Deliveroo. Un vero e proprio sistema di sfruttamento, che per la procura di Milano è caporalato. Indagata Deliveroo e il suo amministratore unico. La Procura di Milano indaga su 40mila rider in Italia, considerati lavoratori subordinati o para-subordinati. La magistratura sostiene che entrambe le categorie devono ricevere una retribuzione conforme alla Costituzione, evidenziando possibili violazioni.