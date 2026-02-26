Milano Cortina 2026 da record | ascolti tv e streaming senza precedenti in Europa e negli USA

Milano Cortina 2026 si conclude con ascolti televisivi e streaming che stabiliscono nuovi record sia in Europa che negli Stati Uniti. L’evento ha attirato un pubblico vasto e variegato, confermando il suo ruolo di protagonista nel panorama mediatico internazionale. Questa partecipazione senza precedenti dimostra quanto il grande appuntamento olimpico abbia catturato l’attenzione di milioni di persone in tutto il mondo.

Mentre la bandiera a cinque cerchi inizia il suo viaggio verso le Alpi Francesi per l'appuntamento del 2030, il bilancio conclusivo di Milano Cortina 2026 delinea un panorama che va ben oltre il semplice evento sportivo, configurandosi come un fenomeno mediatico globale di proporzioni storiche. I dati pubblicati dal Comitato Olimpico Internazionale (CIO) e dall'European Broadcasting Union (EBU) non lasciano spazio a dubbi: i Giochi Invernali.