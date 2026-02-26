Milano Cortina 2026 | 1,3 miliardi di euro e l’eredità ambivalente

Le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 hanno chiuso i conti con un bilancio di 1,3 miliardi di euro, tra diritti televisivi, sponsorizzazioni e biglietti. Ma il vero valore dell'evento si misura oltre i numeri: infrastrutture, impatto economico e sfide ambientali disegnano un'eredità complessa per l'Italia. Il successo economico è stato trainato dai diritti televisivi (570 milioni) e dalle sponsorizzazioni (550 milioni), con nomi come Alibaba, Allianz, Enel, Eni e Intesa San Paolo in prima linea. I biglietti, con un prezzo medio di 154 euro, hanno fruttato "solo 200 milioni, ma hanno garantito un pubblico costante. L'indotto immediato? 2,5 miliardi per Milano e 5,3 miliardi a livello nazionale, con un +1,7% del PIL locale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Milano-Cortina 2026, oltre 4 miliardi di euro tra benefici economici diretti e indirettiSecondo un research briefing di Oxford Economics, nel 2026 gli arrivi internazionali nel Paese potrebbero raggiungere quota 66,7 milioni, con un...

Milano-Cortina 2026 vale economicamente 5,3 miliardi euro tra spesa, turismo e infrastruttureLa terza edizione italiana dei Giochi Olimpici invernali, dopo Cortina 1956 e Torino 2006, proietta il Paese al centro dell’attenzione internazionale.

Temi più discussi: Sci alpino, Mikaela Shiffrin conquista la prima medaglia d'oro a Milano Cortina 2026 nello slalom femminile; Milano Cortina, ieri sera la cerimonia di chiusura dei Giochi; Olimpiadi, medagliere di Milano Cortina 2026: Italia chiude a quota 30; Italia forza 30, che spettacolo! Il medagliere di Milano Cortina 2026.

Diretta cerimonia di chiusura Olimpiadi 2026 Milano Cortina/ Streaming video Rai 1: sipario, oggi 22 febbraioDiretta cerimonia di chiusura Olimpiadi 2026 Milano Cortina streaming video tv, oggi 22 febbraio: l'evento all’Arena di Verona chiude i Giochi invernali. ilsussidiario.net

Milano-Cortina 2026, a China House un incontro tra civiltà attraverso lo sportMILANO (XINHUA/ITALPRESS) – Quando la fiamma dei Giochi olimpici invernali di Milano-Cortina si è spenta domenica, a Milano si è conclusa anche l’esperienza di China House sul palcoscenico mondiale. lanuovasardegna.it

Francesca Lollobrigida e Lisa Vittozzi a Sanremo con le medaglie delle Olimpiadi Milano-Cortina - facebook.com facebook

Paralimpiadi Milano Cortina 2026, al via il viaggio della Fiamma: le tappe, fino all’Arena di Verona x.com