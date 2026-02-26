Milan Vocalelli | I rossoneri non hanno frenato Ecco il confronto in Serie A

Il Milan continua a essere al centro dell’attenzione per la sua stagione in campionato, con i tifosi che si domandano se la squadra abbia saputo sfruttare al massimo le proprie possibilità. Le prestazioni dei rossoneri vengono spesso analizzate, mentre si segue con attenzione l’andamento delle partite e le scelte della squadra. La discussione resta aperta sulla capacità del club di competere ai massimi livelli in questa fase.

Un tema molto ricorrente se si guarda alla stagione del Milan, è quello legato alla mancata partecipazione alla Champions League. Secondo molti, infatti, i rossoneri avrebbero dovuto approfittare di più di questo vantaggio, avendo un calendario molto più leggero rispetto alle altre. Di questo tema ne ha parlato sulle colonne della Gazzetta dello Sport il giornalista Alessandro Vocalelli. Le sue parole: "Il Milan non ha saputo approfittare del vantaggio di non giocare le Coppe? Domanda sbagliata e, come detto, basta guardare i numeri che non mentono mai. Alla ventiseiesima dello scorso campionato, l’Inter di Inzaghi aveva 57 punti, cioè appena tre in più del Milan di oggi. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

