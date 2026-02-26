Continua la stagione del Milan Primavera, la squadra di Giovanni Renna ha cambiato tantissimo in estate a partire proprio dalla panchina, ma anche tantissimi giocatori non fanno più parte dell'Under 20 rossonera. Tra prestiti e Milan Futuro il Diavolo ha cambiato protagonisti e giocatori su cui puntare. Ricordiamo poi che il chiaro obiettivo delle giovanili del Milan, tra cui appunto la Primavera ma anche il Milan Futuro è la crescita dei giovani talenti per prepararli un giorno a giocare con la prima squadra rossonera. Il lavoro imbastito dalla scorsa stagione da parte del responsabile del settore giovanile Vincenzo Vergine punta proprio sulla valorizzazione del talento, senza fretta investendo sulla fiducia ai giovani. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan Primavera, lavoro e valorizzazioni dei giovani: nessuno in campionato come i rossoneri. I numeri

Primavera 1, Milan-Lazio 0-1: espulso Colombo dei rossoneri | LIVE NEWSLa grande sconfitta di Verona ha spiazzato un Milan che non se l'aspettava, lasciando tutti con l'amaro in bocca.

Genoa-Milan Primavera, rossoneri a caccia dei 3 punti: match previewSabato pomeriggio, il Milan Primavera di Giovanni Renna tornerà in campo per la 25a giornata del campionato Primavera 1.

Temi più discussi: La Fiorentina ferma il Milan, la Juventus ne approfitta e torna da sola in vetta; Milan, Kirovski tratta il rinnovo: sarà ancora ds di Milan Futuro; Settore Giovanile: le partite del 21 e 22 febbraio -; Primavera, la Cremonese batte 2-1 il Cagliari nello scontro diretto.

Milan Primavera, linea verde e identità: il futuro è adessoIl tema dei campionati giovanili continua a dividere e far discutere. Modelli, metodologie e visioni differenti si confrontano su un punto centrale: come costrutire il calcio di domani, tra Serie A e. milannews.it

Milan Primavera, prossimo impegno e classifica aggiornataDomenica 1 marzo, alle ore 11, il Milan Primavera affronta la Roma allo stadio Tre Fontane in un match valido per la 27^ giornata del campionato Primavera 1. I rossoneri di Renna arrivano dalla bella. milannews.it

Primavera Milan Femminile, le ragazze di Zago si preparano per il Torneo di Viareggio: date, sfide e obiettivi! - facebook.com facebook

#Milan, la Primavera #Femminile si prepara alla Viareggio Womens'Cup #MilanPress x.com