Luka Modric sui social ha condiviso un messaggio di determinazione, sottolineando la volontà di proseguire con tenacia e concentrazione, nonostante la sconfitta recente del Milan. Il suo post riflette una mentalità orientata alle sfide future, con l’obiettivo di affrontare con entusiasmo le prossime partite. La sua comunicazione mette in evidenza un atteggiamento positivo e deciso, che ispira fiducia nel gruppo.

Anche se il Milan ha perso, una cosa è certa: l'atteggiamento che ha Luka Modric non cambia mai. Il numero 14 rossonero non posta mai subito dopo il match, ma fa passare almeno qualche ora per analizzare al meglio il tutto. Dopo i vari post social dei suoi compagni, anche il croato ha deciso di esporsi. Lo ha fatto direttamente oggi, a due gironi dal match contro il Parma, andato in scena domenica pomeriggio. Sul suo profilo Instagram, Luka Modric ha pubblicato un carosello di foto scrivendo una semplice ma sentita didascalia accompagnata, ovviamente, dai due soliti cuori rossoneri: "Non è il risultato che volevamo ma andiamo avanti! 12 finali da qui alla fine! Forza Milan". 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Modric sui social: “Andiamo avanti, 12 finali da qui alla fine!”

