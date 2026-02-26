Milan c’è la bocciatura definitiva | via per 14 milioni

Il Milan ha deciso di lasciare andare un giocatore importante per una cifra di 14 milioni di euro. La squadra sta lavorando per rinforzarsi in vista della prossima stagione e sta facendo delle scelte sul mercato. Le operazioni di mercato continuano a essere al centro delle discussioni tra tifosi e addetti ai lavori. La dirigenza si concentra sulle strategie per migliorare la rosa e affrontare le sfide future.

Milan sempre molto attivo sul mercato in vista dell’estate: ecco le ultime strategie in casa rossonera. In casa Milan continua la marcia di avvicinamento alla sfida contro la Cremonese, valida per la 27esima giornata di Serie A e in programma domenica alle ore 12:30. I rossoneri vogliono rialzare la testa dopo il clamoroso ko casalingo contro il Parma e avvicinarsi al primo posto dell’Inter in classifica, ma pensano anche al calciomercato con l’obiettivo di rinforzare la rosa. Estupinan (Ansa Foto) – calciomercato.it Tra le più grandi delusione di questa stagione c’è sicuramente Pervis Estupiñan, che ha collezionato fin qui 16 gettoni ma nell’ultimo periodo ha perso il posto da titolare, con Max Allegri che impiega stabilmente Bartesaghi sull’out mancini. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Milan, c’è la bocciatura definitiva: via per 14 milioni Inter, bocciatura definitiva: via subito per 20 milioniNiente da fare, l’Inter ha deciso di cederlo in caso di proposta importante: ecco tutti i dettagli dell’operazione. L’affare fallimentare del Milan: regalati 14 milioni di euroRisolto il contratto dopo tre anni e mezzo: l’ultima apparizione con la seconda squadra “Una storia da dimenticare”, cantava il grande Fabrizio De... Temi più discussi: Quarant'anni fa Berlusconi comprò il Milan. E fece la rivoluzione in dieci mosse; Il Milan cade con il Parma e l’Inter vola verso il titolo; Milan-Parma, che festa a San Siro per Andrea Giovannini; C'è Tom Brady a San Siro per Milan-Como e Ibrahimovic gli regala una maglia speciale. Mercato Milan, Tuttosport: Obiettivo Kean. Ma senza perdere di vista Vlahovic & C.In merito al mercato del Milan per la prossima stagione, l'edizione odierna di Tuttosport titola così: Obiettivo Kean. Ma senza perdere di vista Vlahovic & C.. Ai ... milannews.it Pronostico Milan-Como: c’è una crepa nel muro di AllegriMilan-Como è un recupero di Serie A e si gioca mercoledì alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, tv, streaming. ilveggente.it Nonostante la gioia delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina e dell'ormai prossimo Festival di Sanremo, torna l'angoscia più profonda per il nostro futuro. Il presidente Trump, furibondo per la bocciatura della Corte Suprema americana sui dazi, gioca a trolley - facebook.com facebook Milan-Parma, il solito caos per nulla. AIA: "Gol regolare". Piccinini bocciato perché non doveva annullarlo x.com