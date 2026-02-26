Milan aria di cambiamenti? Estupinan ai saluti Ecco il nome a centrocampo!

Il Milan si prepara a qualche novità in vista della prossima stagione. Dopo aver salutato alcuni giocatori, la squadra sembra orientata a rinforzare il centrocampo con nuovi arrivi. La giornata di oggi ha visto diverse indiscrezioni e voci di mercato che coinvolgono i rossoneri, lasciando intendere possibili cambiamenti nelle prossime settimane. Si attende ora di scoprire quali saranno i prossimi movimenti del club.

Nella giornata di oggi, giovedì 25 febbraio 2026, molti siti web e vari quotidiani sportivi hanno parlato del Milan di Massimiliano Allegri. Non potrebbe essere altrimenti visto il prossimo impegno in campionato dei rossoneri:la trasferta contro la Cremonese. Ecco, di seguito, le notizie più importanti pubblicate sulla pagina di PianetaMilan.it. PROSSIMA SCHEDA Secondo quanto riferito da Tuttosport, nel modulo di Allegri Estupinan ha avuto sempre molta difficoltà. Panchinato da Bartesaghi, il club rossonero starebbe pensando ad un'eventuale cessione in estate. Il giornalista e noto esperto di mercato Matteo Moretto ha parlato su... 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Milan, tra conferenze e mercato: parla Allegri. Leao ai saluti? Ecco il nome in attacco!Nella giornata di oggi, sabato 21 febbraio 2026, molti siti web e vari quotidiani sportivi hanno parlato del Milan di Massimiliano Allegri.

Calciomercato Milan, il diavolo pensa al colpo a centrocampo: ecco il nomeUDINE, ITALY - SEPTEMBER 20: Igli Tare, Sporting director of AC Milan looks on prior to the Serie A match between Udinese Calcio and AC Milan at...

Argomenti discussi: Il Napoli attacca, adesso Var a chiamata: le mosse dopo la gara contro l'Atalanta.

Milan, cambi anche in dirigenza? Ipotesi Calvelli se lascia Furlani, il profiloTira aria di cambiamento in casa Milan, dove si stanno delineando scenari che potrebbero portare a una significativa riorganizzazione ai vertici del club. Qualora RedBird riuscisse davvero a chiudere ... tuttomercatoweb.com

Gimenez sempre più lontano dal Milan: l’attaccante preferito di Tare vuole cambiare ariaSantiago Gimenez ancora fuori per problemi fisici, sembra aver raggiunto il capolinea della sua esperienza al Milan: c’è un preferito nella lista di Tare Igli Tare ha un preferito nella sua lista ... calciomercato.it