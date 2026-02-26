Milan all’esame Cremonese | Allegri cerca il gol per non abdicare

Il Milan si prepara ad affrontare la Cremonese in una partita importante. La squadra cerca di migliorare il rendimento offensivo e di trovare il modo di segnare. Allenatore e giocatori sono concentrati per ottenere i tre punti e rafforzare la posizione in classifica. La sfida si presenta come un’occasione per risolvere le difficoltà sul fronte offensivo.

Nella mattinata di oggi, il quartier generale di Milanello riflette i segnali di una crisi realizzativa che rischia di compromettere le ambizioni stagionali del Milan. Con un solo gol siglato nelle ultime due uscite e un distacco dall' Inter capolista passato repentinamente da -5 a -10, la compagine di Massimiliano Allegri si appresta ad affrontare la trasferta di Cremona con l'obbligo categorico di invertire la rotta. Il test dello Zini non rappresenta soltanto un crocevia per blindare il piazzamento nella prossima Champions League, ma assume i contorni di una rivincita necessaria dopo il blackout della gara d'andata, che interruppe una striscia d'invincibilità di 24 risultati utili consecutivi, terza solo ai cicli storici di Capello e Pioli.