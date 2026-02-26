Milan | Allegri punta su un bomber esperto

Il Milan sta pianificando le mosse per il mercato estivo, concentrandosi sull’attacco dopo un febbraio difficile. La squadra ha affrontato alcune sconfitte e infortuni importanti, rendendo prioritaria l’acquisizione di un attaccante esperto. La strategia del club si orienta verso rinforzi che possano migliorare le prestazioni offensive, con l’obiettivo di rafforzare la rosa per la prossima stagione.

Dopo un febbraio complicato (sconfitta con Parma, Loftus-Cheek out due mesi per frattura mascellare, Scudetto ormai distante), il Milan accelera i piani per il mercato estivo con un focus totale sull’attacco. L’obiettivo dichiarato è costruire un reparto offensivo più equilibrato e prolifico, con Massimiliano Allegri che insiste su un centravanti “già rodato in Serie A”, fisico, capace di fare la differenza nei big match e complementare a Rafael Leao, Christian Pulisic e Christopher Nkunku. La dirigenza (ds Paolo Tare in testa) sta valutando un vero e proprio reset: diversi profili in uscita o in bilico, e ingressi di alto livello per puntare a Scudetto e Champions nel 202627 Il nome numero uno resta Moise Kean (Fiorentina): Allegri lo conosce bene dai tempi Juve e lo considera ideale per il 3-5-2 (fisicità, velocità, gol in area). 🔗 Leggi su Dailymilan.it

